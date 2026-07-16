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16 июля 2026 в 21:08

США одновременно накроют смог, жара и наводнения

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Соединенные Штаты в ближайшие дни столкнутся с комплексом природных угроз: смогом от лесных пожаров, аномальной жарой и опасными наводнениями из-за ливней, сообщила Национальная служба погоды США. Предупреждения о качестве воздуха действуют на значительной части Великих озер и северо-западе страны.

Аномальная жара и влажность наблюдаются в районе Северных равнин и Среднего Запада, распространяясь на северную часть среднеатлантических штатов, — указывается в уведомлении службы.

При этом жители Техаса столкнутся с сильными ливнями: по данным синоптиков, «опасные для жизни масштабные внезапные наводнения» прогнозируются в южной и центральной частях штата как минимум до пятницы, а в отдельных районах возможны катастрофические разливы рек и стремительный подъем воды в малых руслах. Угроза подтоплений сохраняется также в Аризоне и Нью-Мексико.

Ранее эксперт Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Германии (DRV) Гвидо Зедлер заявил, что высокие температуры последних недель в Германии вызвали преждевременное созревание посевов, что приведет к потерям урожая зерновых. По его словам, прогноз сбора снижен на 5,6% в 2026 году.

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