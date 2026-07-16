Экстремальная жара в Германии ударит по урожаю зерновых Ассоциация DRV снизила прогноз урожая зерновых в Германии из-за жары

Высокие температуры последних недель в Германии вызвали преждевременное созревание посевов, что приведет к потерям урожая зерновых, заявил эксперт Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Германии (DRV) Гвидо Зедлер. По его словам, которые приводит ТАСС, прогноз сбора снижен на 5,6% в 2026 году.

Посевы сильно пострадали от жары, во многих местах растения даже преждевременно созрели, то есть завершили свое развитие досрочно. Это привело к уменьшению количества или размера зерен в колосе, — пояснил эксперт.

Ожидается сбор 42,7 млн тонн зерна. Ранее DRV прогнозировали урожай на уровне 44,1 млн тонн. Эксперты связывают необходимость корректировки с последней волной жары и подчеркивают, что сельскому хозяйству требуется последовательная адаптация к последствиям изменения климата. Среди ключевых мер называют развитие селекции и повышение устойчивости растений к засухе и высоким температурам.

Ранее глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль предложил сформировать рабочую группу с участием властей Германии, бизнеса и профсоюзов для выработки решений по выходу из кризиса автопрома. Он отметил, что отрасль нуждается в срочных мерах для сохранения производства и рабочих мест. Ситуация в немецком автопроме в последние месяцы заметно ухудшилась.