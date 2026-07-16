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16 июля 2026 в 20:31

В США назвали главные риски войны с Ираном

The Hill: США потребуется не менее четырех лет для восполнения запасов оружия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенным Штатам потребуется не менее четырех лет для восполнения запасов оружия после войны с Ираном, пишет издание The Hill. Отмечается, что это негативно скажется на готовности США к другим угрозам.

По оценкам военных аналитиков, на пополнение запасов вооружений США может уйти четыре года или более — при условии, что Конгресс выделит необходимое финансирование, — говорится в публикации.

Возобновление конфликта с Ираном значительно увеличит эти сроки. Кроме того, если американский лидер Дональд Трамп решит продолжить военные действия на Ближнем Востоке, это может существенно снизить готовность Вашингтона к потенциальному вторжению Китая на Тайвань.

До этого стало известно, что аппарат Дональда Трампа работает над сценариями расширения военной операции в Иране. В США обдумывают захват острова Харк и удары по подземным ядерным объектам.

Ранее член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента ближневосточной страны Ахмад Бахшаеш Ардестани заявил, что власти США стремятся ослабить переговорные позиции Тегерана по поводу Ормузского пролива при помощи новых авиаударов.

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