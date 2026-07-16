Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 20:21

Власти Дубая вышли на связь после сообщений о взрывах

Власти Дубая опровергли информацию о взрывах в городе

Фото: Sui Xiankai/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти эмирата Дубай в соцсети X опровергли информацию о взрывах. Заявление последовало после того, как очевидцы сообщили о громких звуках в центральной части города.

Пресс-служба правительства Дубая опровергает достоверность сообщения о взрывах в центре Дубая и заявляет, что содержащаяся в нем информация не соответствует действительности, — сказано в заявлении.

ОАЭ оказались втянуты в региональный кризис во время обострения отношений между США и Ираном. После американских атак Тегеран начал наносить ответные удары по странам, где размещены американские силы. В Дубае и других городах ОАЭ сообщалось о взрывах и работе систем противовоздушной обороны, которые отражали ракетные и беспилотные атаки. Власти заявляли о перехвате части целей, однако обломки все же повреждали инфраструктуру и даже приводили к жертвам.

В то же время Вооруженные силы Ирана считают недвижимость президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке законной целью для ударов. Корпус стражей Исламской революции назвал таковыми Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде.

Мир
Дубай
ОАЭ
Персидский залив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США начали новую серию ударов по Ирану
Вдова Юрия Николаева скончалась спустя восемь месяцев после мужа
Дмитриев назвал коррупцию Байдена основой конфликта на Украине
США одновременно накроют смог, жара и наводнения
Белый дом получил сигнал о мире от Ирана
Идеальная кровать: почему важен не только матрас, но и текстиль
Жительница Белгородской области погибла при атаке ВСУ
Кто такой новый глава Минобороны Украины Евгений Хмара: карьера, служба
Опасная находка в поле стоила пенсионерке пальцев
Ливан пошел на серьезную уступку Израилю в рамочном соглашении
ПВО России за 12 часов уничтожила более сотни дронов
Несколько детей внезапно забились в судорогах в метро Петербурга
В США назвали главные риски войны с Ираном
Рубио назвал главную террористическую угрозу в мире
Власти Дубая вышли на связь после сообщений о взрывах
ВСУ убили мирного жителя Горловки
Появились кадры с места столкновения КамАЗа и поезда в Дагестане
Дрон ВСУ прицельно ударил по пожарной машине
Раскрыта причина ДТП с грузовиком и поездом в Дагестане
Новые правила продажи топлива, любовники-грабители на Неве: что дальше
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.