Власти Дубая вышли на связь после сообщений о взрывах Власти Дубая опровергли информацию о взрывах в городе

Власти эмирата Дубай в соцсети X опровергли информацию о взрывах. Заявление последовало после того, как очевидцы сообщили о громких звуках в центральной части города.

Пресс-служба правительства Дубая опровергает достоверность сообщения о взрывах в центре Дубая и заявляет, что содержащаяся в нем информация не соответствует действительности, — сказано в заявлении.

ОАЭ оказались втянуты в региональный кризис во время обострения отношений между США и Ираном. После американских атак Тегеран начал наносить ответные удары по странам, где размещены американские силы. В Дубае и других городах ОАЭ сообщалось о взрывах и работе систем противовоздушной обороны, которые отражали ракетные и беспилотные атаки. Власти заявляли о перехвате части целей, однако обломки все же повреждали инфраструктуру и даже приводили к жертвам.

В то же время Вооруженные силы Ирана считают недвижимость президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке законной целью для ударов. Корпус стражей Исламской революции назвал таковыми Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде.