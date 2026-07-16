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16 июля 2026 в 19:05

Иран пригрозил ударом по недвижимости Трампа на Ближнем Востоке

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Вооруженные силы Ирана считают недвижимость президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке законной целью для ударов, говорится в заявлении пресс-службы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В сообщении перечислены несколько гольф-клубов и небоскребов, принадлежащих американскому лидеру, в том числе Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джеде и Trump Tower в Эр-Рияде.

Ранее член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента ближневосточной страны Ахмад Бахшаеш Ардестани заявил, что власти США стремятся ослабить переговорные позиции Тегерана по поводу Ормузского пролива при помощи новых авиаударов. По его мнению, Вашингтон хочет усилить контроль над важным морским транспортным узлом.

До этого КСИР уже угрожал нанести удары по американским объектам в регионе в случае реализации угроз Трампа об атаках на иранскую инфраструктуру. Тегеран также называет Ормузский пролив своей «красной линией» и заявляет о недопустимости вмешательства США в управление им.

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