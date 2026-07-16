Дрон ВСУ прицельно ударил по пожарной машине Пожарную автоцистерну в ДНР посекло осколками после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали пожарную автоцистерну в районе Дебальцево в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба регионального МЧС в МАКСе. Отмечается, что личный состав не пострадал. Машина была посечена осколками.

В Дебальцевском округе сотрудники МЧС России тушили сухостой на открытой территории. Ситуацию осложняли неоднократные атаки беспилотников, в ходе которых пожарным приходилось уходить в укрытие, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию региона, задействовав 19 беспилотников. По его словам, в результате погиб один человек. Еще четверо мирных жителей пострадали, их госпитализировали.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил о ранении двух гражданских лиц в результате атак FPV-дронов в Шебекинском и Валуйском округах. В одном случае беспилотник поразил грузовик, а в другом — боеприпас взорвался во дворе частного дома, повредив хозяйственные постройки.

Также сообщалось, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате удара украинского беспилотника. Дрон ВСУ атаковал служебную машину, также скончался водитель.