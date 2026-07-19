В США хотят отозвать опасную детскую продукцию с полок магазинов

В США из-за риска удушья решили отозвать свыше 200 тыс. пар детских сандалий, сообщает CBS News со ссылкой на Комиссию по безопасности потребительских товаров. Опасная обувь продавалась с января по май 2026 года за $20 (1500 тыс. рублей).

Вся опасность детской обуви Cat&Jack заключалась в декоративных элементах — плетеных ремешках и золотистых застежках с пластиковыми жемчужинами, которые могли оторваться и создать опасность удушья ребенка. Потребителям предложили вернуть товар в любой магазин.

Ранее врач-инфекционист Марият Мухина предупредила о рисках для детей из-за купания в фонтане. После такого у детей может наступить слепота, глухота или даже летальный исход. Она отметила, что в воде можно заразиться менингитом или пневмонией.

До этого фельдшер Владлена Березовская назвала грубую ошибку во время помощи подавившемуся человеку. Похлопывания по спине лишь усугубят состояние удушения у человека, который подавился. Аналогичную опасность представляют и предложения запить застрявшую пищу. В такой ситуации прежде всего нужно оценить состояние пострадавшего.