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19 июля 2026 в 11:43

В США хотят отозвать опасную детскую продукцию с полок магазинов

CBS News: в США хотят отозвать 200 тыс. детских сандалий из-за угрозы удушья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В США из-за риска удушья решили отозвать свыше 200 тыс. пар детских сандалий, сообщает CBS News со ссылкой на Комиссию по безопасности потребительских товаров. Опасная обувь продавалась с января по май 2026 года за $20 (1500 тыс. рублей).

Вся опасность детской обуви Cat&Jack заключалась в декоративных элементах — плетеных ремешках и золотистых застежках с пластиковыми жемчужинами, которые могли оторваться и создать опасность удушья ребенка. Потребителям предложили вернуть товар в любой магазин.

Ранее врач-инфекционист Марият Мухина предупредила о рисках для детей из-за купания в фонтане. После такого у детей может наступить слепота, глухота или даже летальный исход. Она отметила, что в воде можно заразиться менингитом или пневмонией.

До этого фельдшер Владлена Березовская назвала грубую ошибку во время помощи подавившемуся человеку. Похлопывания по спине лишь усугубят состояние удушения у человека, который подавился. Аналогичную опасность представляют и предложения запить застрявшую пищу. В такой ситуации прежде всего нужно оценить состояние пострадавшего.

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