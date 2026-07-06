В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность

В Новосибирской области впервые объявлена беспилотная опасность, сообщила пресс-служба РСЧС в мессенджере МАКС. Гражданам рекомендовано укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами, а при нахождении на улице или в транспорте — проследовать в ближайшее укрытие или безопасное место.

Беспилотная опасность на территории Новосибирской области в 21:45 (17:45 мск) 06.07.2026. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги впервые завыли в Челябинской области. С 07:30 мск на территории региона действует режим беспилотной опасности. По словам местных жителей, сигнал прерывается — сирены то включаются, то выключаются. В Министерстве общественной безопасности заявили, что на территории ряда муниципалитетов Челябинской области визуально наблюдался пролет БПЛА.