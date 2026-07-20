Участникам СВО могут изменить правила расчета служебного стажа

В Госдуме подготовили законопроект о включении периода участия в специальной военной операции в стаж государственной гражданской и муниципальной службы, передает ТАСС. Документ направили на отзыв в правительство, сообщили о его подготовке депутаты ГД Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев.

Это самым положительным образом повлияет на все выплаты, надбавки и поощрения, связанные с выслугой лет, для наших ветеранов, если они решат попробовать себя в работе на органы государственной власти, — заявил Нилов.

Инициатива предполагает внесение изменений в законы о государственной гражданской и муниципальной службе России, отметили в источнике. Авторы документа считают, что учет такого периода может повлиять на выплаты, надбавки, отпуск и другие гарантии, связанные с выслугой лет.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев призвал обеспечить занятость участников специальной военной операции, у которых имеются незначительные проблемы со зрением. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что инвалидность не должна мешать гражданам работать там, где они могут проявить свои навыки.