Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 10:00

Никаких больше драников. На завтрак готовлю воздушные турецкие лепешки — с чесночком и дымком, просто объеденье

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, воду и дрожжи — и готовлю турецкие лепешки с чесноком, от которых все слетаются на кухню.

Получается обалденная вкуснятина: пышная золотистая лепешка с характерными углублениями, пропитанная чесночным маслом, с нежным пористым мякишем, который буквально тает во рту. Аромат стоит такой, что соседи наверняка заглянут на огонек.

Для приготовления вам понадобится: 325 граммов муки, 400 миллилитров воды, 1 столовая ложка сухих дрожжей, 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 1 столовая ложка смальца (можно заменить маргарином), 4 столовые ложки растительного масла, 2–3 зубчика чеснока.

В чуть теплой воде растворите соль, сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пены. Добавьте муку и замесите мягкое тесто. Вмешайте растопленный смалец, накройте тесто и оставьте на 40 минут в тепле. Переложите тесто на смазанный противень, распределите руками, оставьте на 10 минут.

Чеснок разотрите с солью и растительным маслом, смажьте лепешку, делая пальцами углубления. Оставьте еще на 20 минут. Выпекайте при 220 градусах 10–15 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Забудьте про сковороду: томлю плов прямо в тыкве. Фарш, рис, ароматные специи — получается невероятно сочно и эффектно
лепешки
рецепты
чеснок
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист рассказала о последствиях сокращенного дня для женщин
США и Израиль обвинили в сокрытии правды о Нетаньяху
Прокуратура проведет проверку ЧП с каноэ в Москве
Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе
Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку
Пушилин раскрыл, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Эфиопии
Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном
«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане
Бывший муж Лерчек прервал молчание после новости о тяжелом раке
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем
Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта
Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски
Блокпосты для борьбы с «неизвестной инфекцией» развернули под Новосибирском
Ветеран Афганистана не пережил рейд ICE
Боррель раскритиковал Евросоюз из-за агрессии США против Ирана
Наступление ВС России на Харьков 16 марта: ТОС хоронят войска, ад для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.