Никаких больше драников. На завтрак готовлю воздушные турецкие лепешки — с чесночком и дымком, просто объеденье

Беру муку, воду и дрожжи — и готовлю турецкие лепешки с чесноком, от которых все слетаются на кухню.

Получается обалденная вкуснятина: пышная золотистая лепешка с характерными углублениями, пропитанная чесночным маслом, с нежным пористым мякишем, который буквально тает во рту. Аромат стоит такой, что соседи наверняка заглянут на огонек.

Для приготовления вам понадобится: 325 граммов муки, 400 миллилитров воды, 1 столовая ложка сухих дрожжей, 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 1 столовая ложка смальца (можно заменить маргарином), 4 столовые ложки растительного масла, 2–3 зубчика чеснока.

В чуть теплой воде растворите соль, сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пены. Добавьте муку и замесите мягкое тесто. Вмешайте растопленный смалец, накройте тесто и оставьте на 40 минут в тепле. Переложите тесто на смазанный противень, распределите руками, оставьте на 10 минут.

Чеснок разотрите с солью и растительным маслом, смажьте лепешку, делая пальцами углубления. Оставьте еще на 20 минут. Выпекайте при 220 градусах 10–15 минут до золотистого цвета.

