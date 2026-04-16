Что принесет новолуние 17 апреля 2026 года и что нельзя делать в этот день

Уже завтра, 17 апреля 2026 года, нас ждет новолуние в созвездии Овна — оно подстегнет нашу решимость и внутреннюю тягу действовать. Кто-то воспримет это как рядовое небесное явление, а кто-то — как идеальный момент, чтобы начать что-то новое: спланировать дела, заняться огородом, здоровьем или духовными поисками. Рассказываем подробно: во сколько наступит апрельское новолуние 2026 года, чем оно особенно, кому стоит быть внимательнее, а также что можно и нельзя делать в новолуние.

Когда будет новолуние в апреле 2026 года

Согласно астрономическим данным, новолуние в апреле 2026 года выпадает на 17-е число и наступает в 14:54 по московскому часовому поясу. Соответственно, в Красноярске новолуние наступит 17 апреля в 18:51 по местному времени, а в Перми новый лунный месяц придет в 16:54. По данным разных сервисов время может различаться на пару минут — это вполне нормально, так как программы по-разному высчитывают лунную фазу.

Особенности новолуния в апреле 2026 года

Новолуние в апреле 2026-го обещает быть особенно мощным, поскольку сразу несколько небесных объектов — Солнце, Луна, Меркурий, Нептун, Марс и Сатурн — одновременно сойдутся в знаке Овна. Такой союз звездных тел в разы усилит энергию начинаний, желание проявлять инициативу и брать на себя ответственность за перемены.

Благодаря сочетанию влияния планет и Солнца в знаке Овна воображение будет работать на полную мощность, у многих будут появляться свежие нешаблонные идеи, а вдохновение можно будет найти повсюду. Однако есть и обратная сторона этой медали: все это отрицательно скажется на четкости мышления. Поэтому не все, что 17 апреля покажется гениальным, со временем останется таким же ценным. Так что не стоит начинать воплощение каждой пришедшей в голову мысли.

Зато необдуманные порывы в новолуние практически сойдут на нет, уступив место поступкам, которые требуют усердия, терпения и самоорганизации. Кроме того, многие смогут получить доступ к таким внутренним запасам ресурсов, о существовании которых даже не подозревали. При грамотном использовании эта энергия способна запустить долгосрочные процессы, которые изменят жизнь не на неделю, а на годы вперед.

Главная ценность апрельского новолуния в том, что при грамотном подходе и умном распределении собственных сил и ресурсов можно будет задать правильный вектор для развития на длительный период.

Что можно и нельзя делать в новолуние

Народные поверья, астрологические прогнозы и современные осознанные техники сходятся в нескольких общих советах.

Что нужно сделать в новолуние

Начинать новые проекты. Сам старт лунного месяца — идеальная точка для запуска дел, которым предстоит расти и набирать силу. Энергетика новолуния как раз и помогает сделать этот первый шаг, проговорить намерение, четко обозначить цель.

Планировать. Составить список задач на следующий лунный цикл, набросать план действий, расставить приоритеты.

Медитировать и заниматься духовными практиками. Новолуние традиционно считается временем для погружения в себя: тишины, концентрации на намерениях, сосредоточенной внутренней работы.

Сеять и сажать. Те, кто планирует работы в огороде в соответствии с лунным посевным календарем, в новолуние обычно сажают семена тех растений, которые дают быстрые всходы.

Чего нельзя делать на новолуние

Следует избегать проведения плановых хирургических операций и лечения зубов — согласно народным приметам и некоторым практическим наблюдениям, в этот период хуже свертываемость крови и медленнее идет заживление.

Не стоит принимать ответственные финансовые решения — энергетика новолуния считается нестабильной для крупных сделок и серьезных переговоров.

Не рекомендуется давать себе чрезмерные нагрузки — у чувствительных людей в период новолуния часто обостряются самочувствие и нервозность. Особенно ярко это проявляется за день до и сразу после наступления новолуния.

Рекомендации на новолуние в апреле 2026 года

Чтобы создать хорошую основу для следующего лунного месяца, астрологи советуют при планировании дел в разных сферах жизни обязательно учитывать особенности именно этого периода.

Работа и бизнес

Полезно ставить четкие цели и расписывать планы на лунный месяц. Лучше в период новолуния избегать серьезных денежных операций и ответственных переговоров. Обычно в этот период энергетический ресурс находится почти на нуле. Так что в такие дни лучше заниматься планированием, а к активным действиям приступать спустя пару лунных суток.

Здоровье и внешний вид

Стоит придерживаться щадящего режима, хорошо высыпаться, давать себе легкую физическую активность. Нужно избегать перегрузок, видов деятельности, где высока вероятность травм, а также плановых операций. Не забывайте: в этот период у многих повышена утомляемость и нервная возбудимость.

Природа

Огородники в новолуние могут спокойно планировать посадки, подготавливать инструмент, вносить в грунт удобрения. А вот активных манипуляций с растениями именно в день новолуния лучше избегать. Зато уже с началом первого лунного дня — 18 апреля — наступит отличное время, чтобы сеять те культуры, которые дают урожай над землей.

