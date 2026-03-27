Лунный календарь на апрель-2026 для садоводов, бизнесменов и красоток

Апрель — месяц настоящего пробуждения природы. Снег окончательно тает, набухают почки, день становится длиннее, и энергия буквально бурлит. Это время активных садовых работ, планирования будущего и важных перемен в жизни. Чтобы ваши начинания были успешными, астрологи рекомендуют сверяться с ритмами Луны. Они верят, что спутник Земли влияет на рост растений, самочувствие, настроение и даже на удачу в делах. Мы подготовили подробный лунный календарь на апрель 2026 года, который поможет спланировать посевы, стрижки и важные дела.

Фазы Луны в апреле 2026 года: новолуние, полнолуние, четверти

Лунный месяц в апреле 2026 года начинается с мощной энергии полнолуния. Первым делом выясним точные даты полнолуния и новолуния в апреле 2026 года.

Полнолуние — 2 апреля в 05:13 по московскому времени. Луна в этот момент находится в знаке Весов.

Убывающая Луна — с 3 по 16 апреля. Это время, когда лунный диск постепенно уменьшается, и энергия идет на спад.

Новолуние — 17 апреля в 14:54. Луна переходит в знак Овна, начинается новый цикл.

Растущая Луна — с 18 по 30 апреля. Энергия нарастает, это отличное время для любых амбициозных проектов.

Таким образом, даты фаз Луны в апреле 2026 года распределены так, что первая половина месяца проходит под убывающей Луной, а вторая — под растущей. Это классическое разделение: убывающий спутник хорош для завершения дел, подведения итогов и работы «под землей» (корнеплоды, обрезка), а растущая — для начинаний, активных действий и посевов «над землей» (томаты, перец, зелень).

Благоприятные дни для посадок и садовых работ

Для садоводов и огородников апрель — чрезвычайно важное время. Именно сейчас закладывается основа будущего урожая. Посевной лунный календарь на апрель поможет выбрать лучшие даты для работы в огороде и саду.

Наиболее благоприятные дни в апреле 2026 года для посева и посадки — 22 и 23 апреля. В эти дни Луна находится в знаке Рака, который считается самым плодородным знаком зодиака. Посевы в эти дни, утверждают астрологи, дадут дружные всходы и высокий урожай.

Самые лучшие даты для работы с конкретными культурами рассмотрим далее.

Кабачки, огурцы, тыкву, перцы, баклажаны, томаты лучше всего сажать 8, 14–15, 22–23 апреля.

Капусту любую (белокочанную, цветную, брокколи) и спаржу — 4, 9–10, 14–15, 19, 22–23 апреля.

Корнеплоды (свеклу, картофель, редис, редьку, морковь) — 1, 4, 9–10, 19, 22–23, 27–28 апреля.

Салаты и любую зелень можно сеять 14–15, 22–23 апреля.

Для цветов (и однолетних, и многолетних, и комнатных) лучшие даты — 1–2, 20–21, 27–30 апреля.

Кустарники и плодовые деревья лучше всего высаживать 9–10 числа.

С 3 по 16 число Луна убывает — в это время соки растений идут к корням. Самое время для обрезки деревьев и кустарников, борьбы с сорняками и вредителями, посадки корнеплодов (морковка, свекла, редис). Также хорошо вносить удобрения и заготавливать черенки.

С 18 по 30 апреля Луна растет, и силы устремляются вверх. Посевной лунный календарь на апрель утверждает: это идеальный период для посева семян на рассаду, посадки овощей, которые плодоносят над землей. Занимайтесь пересадкой комнатных растений, сажайте цветы, делайте прививки деревьев. Разделив работы по фазам, вы поможете растениям раскрыть свой потенциал.

Худшие даты для посева и посадки — 12–13, 24–25 апреля, а также дни новолуния (16–18 апреля) и полнолуния (2 апреля). В эти периоды лучше воздержаться от работы с растениями или ограничиться поливом, рыхлением и борьбой с вредителями. Семена, посеянные в эти дни, могут дать слабые всходы или плохо развиваться.

Лунный календарь для красоты и здоровья: стрижки, процедуры

Астрологи верят: Луна влияет не только на растения, но и на наш организм, состояние волос, кожи и ногтей. Лунный календарь стрижек поможет выбрать идеальный день для похода к парикмахеру и косметологу. В апреле 2026 года астрологи нашли целых 13 отличных дней, в которые можно заняться прической.

Благоприятные дни для стрижки волос в апреле 2026 года: 1, 8–10, 18–19, 22–23, 26–30 апреля.

В эти дни стрижка будет способствовать здоровому росту волос, укреплению корней и улучшению структуры. Особенно удачными окажутся дни, когда спутник Земли находится в плодородных знаках (Телец, Рак) — волосы, утверждают астрологи, начнут расти быстрее и станут гуще.

22–23 апреля (Луна находится в знаке Рака) — стрижка укрепит волосяные луковицы, волосы будут расти быстрее и станут гуще.

26–28 апреля (спутник Земли в знаке Льва) — отличное время для создания объема и формы, стрижка будет держаться долго.

29–30 апреля (время знака Девы) — подходит для сложных стрижек и химической завивки.

А вот крайне неудачным временем для стрижки окажутся периоды с 2 по 7 и с 11 по 17 апреля. В эти дни лучше воздержаться от кардинальных изменений прически. Полнолуние (2 апреля) и новолуние (17 апреля) в апреле 2026 года, как и в любом другом месяце, считаются особенно нежелательными для стрижки — волосы могут стать слабыми и начать сечься.

Нейтральные дни (20–21, 24–25 апреля) подходят для легкой коррекции, но не для радикальных перемен.

Дни для окрашивания волос по лунному календарю на апрель 2026 года тоже перечислим ниже. Тем, кто планирует сменить цвет волос в апреле, рекомендуем обратить внимание на фазы Луны. Согласно данным свежего лунного календаря, наиболее удачными днями для окрашивания станут 8–10, 22–23 апреля. В эти даты краска ложится ровнее, цвет получается насыщенным и держится дольше. А вот 2 и 17 апреля лучше не экспериментировать: результат может оказаться далеким от ожидаемого, а стойкость цвета разочарует. Выбирайте правильный день — и новый оттенок будет радовать вас долго.

Тем, кто следит за советами астрологов, пригодятся и рекомендации по планированию косметологических процедур на апрель.

Эпиляцию и удаление волос лучше запланировать на убывающую Луну — в этом году это 3–16 апреля. Говорят, результат держится дольше, а волосы не торопятся отрастать.

Для чистки лица и пилингов выбирайте дни после новолуния — 18–20 апреля. В этот период кожа легче переносит активные процедуры и быстрее приходит в норму.

А вот маски и уход можно делать почти в любой день. Исключение — полнолуние (12 апреля) и новолуние (17 апреля). В эти даты коже лучше дать отдых: ограничьтесь легким очищением, без интенсивного воздействия.

Удачные дни для важных дел, финансов и переездов

Астрологи рекомендуют планировать важные начинания на период растущей Луны — с 18 по 30 апреля. Это лучшее время для:

финансовых операций: заключения сделок, инвестиций, крупных покупок;

начала новых проектов: смены работы, запуска бизнеса;

переезда: поиска и смены жилья;

знакомств и отношений: начало романа, сватовство, свадьба.

Самое время для домашних хлопот — 22 и 23 апреля, когда Луна окажется в Раке. Планируйте покупку квартиры, переезд или крупные перемены в доме. Для творчества и карьерных рывков присмотрите даты с 26 по 28 апреля — Луна во Льве будет на вашей стороне, смело выходите на сцену, проводите презентации, заявляйте о себе.

Если нужно разобраться с документами, составить четкий план или решить рабочие вопросы, обращайте внимание на 29 и 30 апреля (Луна в Деве). А 23–24 апреля, в первую четверть, звезды советуют проявлять инициативу и ставить новые цели — этот период отлично подходит для старта.

И не забывайте про период убывающей Луны с 3 по 16 апреля. Это не время для новых проектов, а для того, чтобы завершить старое: сдать отчеты, закрыть дела, выбросить хлам и расстаться с тем, что больше не нужно.

Неблагоприятные дни: чего стоит избегать

В апреле 2026 года есть периоды, когда лучше воздержаться от активных действий.

Полнолуние 2 апреля

В этот день энергетика достигает пика, что может приводить к импульсивным решениям и нестабильности.

Астрологи не советуют начинать новые проекты, заключать крупные сделки, делать косметологические операции, проводить сложные финансовые операции.

Следует заняться: медитация, творчество, завершение мелких дел.

Новолуние 17 апреля

Это время обновления, но не старта. Энергия только зарождается, и любые начинания могут оказаться слабыми.

Астрологи не советуют начинать важные дела, менять работу, совершать крупные покупки, делать стрижку.

Следует заняться планированием, постановкой целей, очищением организма, отдыхом.

Луна в знаках зодиака также влияет на успешность дел в апреле. Знак Овна (16–19 апреля) хорош для решительных действий, но опасен поспешными решениями. Телец (17–21 апреля) — для финансовых операций, Близнецы (19–23 апреля) — для обучения и коммуникаций, Рак (22–25 апреля) — для домашних дел и садовых работ.

Следуя рекомендациям лунного календаря на апрель 2026 года, вы сможете согласовать свои планы с природными ритмами и добиться максимального успеха во всех начинаниях.

