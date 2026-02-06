Стилист раскрыл неожиданный фактор, влияющий на самооценку

Цвет волос оказывает непосредственное влияние на уровень самооценки, заявил NEWS.ru стилист Евгений Трефилов. По его словам, правильно подобранный оттенок способен не только освежить образ, но и замаскировать несовершенства.

Цвет волос — один из самых мощных инструментов в создании вашего уникального стиля. Им можно добавить уверенности, подчеркнуть индивидуальность, а также скрыть недостатки. Когда он гармонирует с нашим внутренним ощущением, это подпитывает самооценку. Если вы чувствуете себя яркой и смелой, и ваш огненно-рыжий цвет волос это отражает, вы будете ощущать себя увереннее. И наоборот, если вы по природе спокойны и сдержанны, а вас заставили покраситься в кричащий розовый, это может вызвать дискомфорт, — поделился Трефилов.

Он подчеркнул, что положительные отзывы и восхищенные взгляды способны значительно улучшить самооценку. По словам Трефилова, если новый оттенок вызывает одобрение, это свидетельствует о правильности выбора и усиливает ощущение привлекательности. Однако, как указал стилист, негативная реакция может ослабить уверенность в себе.

Иногда смена цвета волос — это способ начать новую главу в жизни, избавиться от старых привычек или просто почувствовать себя обновленным. Это может быть своего рода терапией, которая дает толчок к позитивным изменениям. Если оттенок идеально подходит к тону кожи, цвету глаз и чертам лица, он подчеркивает естественную красоту. Это создает чувство гармонии, — резюмировал Трефилов.

Ранее трихолог Наталия Жовтан заявила, что добиться заметного улучшения здоровья и объема волос вполне реально, если подходить к этому вопросу комплексно. По ее словам, начинать следует с заботы о своем здоровье и снижения уровня стресса.