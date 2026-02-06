Зимняя Олимпиада — 2026
Стилист раскрыл неожиданный фактор, влияющий на самооценку

Стилист Трефилов: цвет волос напрямую влияет на самооценку человека

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Цвет волос оказывает непосредственное влияние на уровень самооценки, заявил NEWS.ru стилист Евгений Трефилов. По его словам, правильно подобранный оттенок способен не только освежить образ, но и замаскировать несовершенства.

Цвет волос — один из самых мощных инструментов в создании вашего уникального стиля. Им можно добавить уверенности, подчеркнуть индивидуальность, а также скрыть недостатки. Когда он гармонирует с нашим внутренним ощущением, это подпитывает самооценку. Если вы чувствуете себя яркой и смелой, и ваш огненно-рыжий цвет волос это отражает, вы будете ощущать себя увереннее. И наоборот, если вы по природе спокойны и сдержанны, а вас заставили покраситься в кричащий розовый, это может вызвать дискомфорт, — поделился Трефилов.

Он подчеркнул, что положительные отзывы и восхищенные взгляды способны значительно улучшить самооценку. По словам Трефилова, если новый оттенок вызывает одобрение, это свидетельствует о правильности выбора и усиливает ощущение привлекательности. Однако, как указал стилист, негативная реакция может ослабить уверенность в себе.

Иногда смена цвета волос — это способ начать новую главу в жизни, избавиться от старых привычек или просто почувствовать себя обновленным. Это может быть своего рода терапией, которая дает толчок к позитивным изменениям. Если оттенок идеально подходит к тону кожи, цвету глаз и чертам лица, он подчеркивает естественную красоту. Это создает чувство гармонии, — резюмировал Трефилов.

Ранее трихолог Наталия Жовтан заявила, что добиться заметного улучшения здоровья и объема волос вполне реально, если подходить к этому вопросу комплексно. По ее словам, начинать следует с заботы о своем здоровье и снижения уровня стресса.

