15 января 2026 в 07:00

Трихолог назвала главные шаги для улучшения качества волос

Трихолог Жовтан: снижение стресса и забота о здоровье улучшат качество волос

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сделать волосы значительно здоровее и объемнее — достижимая цель при комплексном подходе, который начинается с заботы о здоровье и снижения уровня стресса, заявила NEWS.ru трихолог Наталия Жовтан. По ее словам, не лишним будет сдать анализы на дефициты витаминов и гормонов щитовидной железы.

Сделать свои волосы на 30–50% лучше, здоровее и визуально объемнее — абсолютно реальная и достижимая задача. Для этого необходимо выполнить ряд шагов. Проверьте здоровье: сдайте анализы на дефициты (ферритин, витамин D, цинк, гормоны щитовидной железы). Сбалансируйте питание: употребляйте достаточное количество белка, жиров и витаминов группы B. Управляйте стрессом. В хронической стадии он один из главных врагов волос, поскольку провоцирует их выпадение, — пояснила Жовтан.

Она добавила, что важную роль играют и внешние методы, начиная от правильного домашнего ухода и заканчивая салонными процедурами. По словам трихолога, визуальный эффект и здоровье волос можно поддержать с помощью грамотных парикмахерских решений.

Сделать волосы здоровее помогут визуальные и парикмахерские хитрости: стрижка, цвет, укладки, рекомендую избегать наращивания, делайте грамотный уход без утяжеления и агрессивных термических воздействий. Пользуйтесь лазерными расческами. Низкоуровневая лазерная терапия улучшает клеточный метаболизм в фолликулах, — резюмировала Жовтан.

Ранее врач Татьяна Овчарова заявила, что регулярный стресс, гормональные сбои, ошибки в уходе за кожей, плохое питание и нарушения ЖКТ могут вызвать прыщи на голове. По ее словам, другими причинами проблемы могут быть грибковые инфекции и демодекоз.

