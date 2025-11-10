Врач перечислила основные причины прыщей на голове

Регулярный стресс, гормональные сбои, ошибки в уходе за кожей, плохое питание и нарушения ЖКТ могут вызвать прыщи на голове, заявила «Газете.Ru» врач Татьяна Овчарова. Другими причинами проблемы могут быть грибковые инфекции и демодекоз.

Частая причина прыщей на голове — ошибки в уходе за кожей. Редкое или слишком частое мытье головы; использование агрессивных шампуней, которые пересушивают кожу; неправильно подобранные средства; привычка не смывать полностью кондиционер с кожи у корней, — перечислила Овчарова.

При гормональных сбоях у людей, помимо прыщей на голове, нередко наблюдается жирная кожа лица, алопеция и избыточный рост на теле. В случае, если высыпания зудят, а на их месте появляются корочки и шелушение — это может указывать на грибковые инфекции или демодекоз, предупредила специалист.

Ранее нутрициолог Лилия Стародубцева заявила, что белая мука, в том числе хлебобулочные изделия и панировки, сахар и жирные молочные продукты, могут спровоцировать развитие акне. Она отметила, что к появлению прыщей нередко приводит употребление жареной пищи и спиртных напитков.