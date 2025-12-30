Топ событий шоу-бизнеса России в 2025 году: кто в списке, попала ли Долина

Скандал с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной, сольные концерты певца Вани Дмитриенко и триумф отечественных звезд в мировых чартах. Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал NEWS.ru, какими еще громкими событиями в российском шоу-бизнесе запомнился 2025 год.

Лариса Долина

В начале и середине 2025 года Долина получила новую волную популярности — ее приглашали на ТВ, она была на эфире, когда певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) представляли в качестве участника конкурса «Интервидение», звали на сборные концерты. Артистка также появлялась в молодежных проектах, однако скандал с продажей квартиры Полине Лурье крайне негативно сказался на карьере Долиной.

Ситуация с судебными разбирательствами стала примером того, как мастодонт российской эстрады, занимающий первые места, может превратиться в нерукопожатного и едва ли не последнего человека в индустрии. После скандала кадры с участием певицы убирают из телевизионных программ.

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на конкурсе «Интервидение» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ваня Дмитриенко

Карьера Дмитриенко долгое время пребывала в стагнации после выхода хита «Венера-Юпитер» во время пандемии COVID-19, однако в 2025 году певца признали артистом года по версии сервиса «Яндекс Музыка». Это произошло благодаря новому образу исполнителя.

Дмитриенко совершил метафорический уход от себя: сменил имидж, сценический образ и музыкальный жанр. Это позволило сильно расширить аудиторию и увеличить гонорар за выступления почти в два раза. Подобные истории в шоу-бизнесе встречаются редко.

На данный момент сложно прогнозировать, как долго певец будет удерживать лидирующие позиции, но недавние сольные концерты только упрочили его позиции. Создается ощущение, что артист пришел на российскую сцену надолго.

«Интервидение»

Прошедший 20 сентября 2025 года конкурс «Интервидение» показал, насколько россияне соскучились по крупным музыкальным международным ивентам. Несмотря на критику за ряд минусов, мероприятие стало зрелищным событием, объединившим не только зрителей из разных стран, но и участников. Многие до сих пор публикуют совместные фото в соцсетях.

Дык Фук на конкурсе «Интервидение» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Интервидение» показало, что многие артисты не боятся приезжать в Россию — в шоу приняли участие представители 23 стран. Победитель из Вьетнама Дык Фук показал номер стандартного Евровидения, но на площадке «Интервидения». Следующий конкурс пройдет в Саудовской Аравии.

Российские артисты в мировых чартах

В начале 2025 года российские артисты, а именно певицы Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская с треком «Сигма бой», а также группа Ay Yola с композицией Homay становились лидерами мировых чартов. Несмотря на успех этих артистов, коллегам не удалось повторить их триумф.

Во-первых, серьезные коррективы внесла политика, в том числе в амбициозные планы российских артистов. Не все способны создать продукт должного качества для мирового успеха.

Во-вторых, нельзя забывать, что попадание в чарты невозможно без доли везения. Предсказать это практически невозможно. Много зависит от того, какой именно трек стал популярным, как его воспринимает аудитория и как часто пользователи соцсетей используют его при создании видео.

Популярность звезд 1990-х годов среди зумеров

В начале 2025 года популярность среди молодежи обрела народная артистка России Надежда Кадышева, а потом ее знамя подхватила заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова. Однако, несмотря на то, что их песни были очень востребованы у подростков, сейчас они ищут нового любимого артиста из 1990-х годов.

Примеры Кадышевой и Булановой показали, что эстрада прошлого столетия — не кринж. Певицы собирали полные залы, а зрители приходили на выступления в кокошниках. Это продемонстрировало поддержку российских артистов, в которой они очень нуждаются. До пандемии COVID-19 стадионы могли собрать только западные артисты.

Дима Билан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Альбом Димы Билана Vector V

У заслуженного артиста России Билана много альбомов, но среди них особенно выделяется Vector V, вышедший в 2025 году. Большинство любит хиты певца, записанные в «нулевые», например, «Время-река» (2006) — третий студийный альбом Билана. В том же году состоялся его первый триумф на Евровидении, где артист занял второе место с песней Never Let You Go.

Vector V записан в качестве привета тому периоду творчества музыканта. С одной стороны, Билану еще рано подводить итоги, а с другой — он именно в том возрасте, когда можно поностальгировать, вспомнить себя формата 20-летней давности.

