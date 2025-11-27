«Песня года-2025»: когда пройдет, кто участники, где смотреть

«Песня года-2025»: когда пройдет, кто участники, где смотреть

6 декабря во Дворце спорта «Мегаспорт» состоится новогодняя тв-съемка легендарного телефестиваля «Песня года-2025». Его лауреатами ежегодно становятся исполнители, чьи хиты в течение года покоряли вершины чартов и хит-парадов, завоевывали любовь и признание аудитории.

«Песня года» проводится с 1971 года. Популярные молодые звезды и мэтры эстрады, народные артисты России и СССР, самые яркие и любимые исполнители дарят зрителям полюбившиеся композиции, предпраздничное настроение волшебства и многообразие эмоций. Традиционно все авторы прозвучавших в фестивале песен получают дипломы «Песни года».

Своими выступлениями зрителей порадуют Филипп Киркоров, SHAMAN, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Аnna Asti, Дима Билан, Мари Краймбрери, Мот, Люся Чеботина, Стас Михайлов, Алсу, Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко, Лариса Долина, Николай Басков, Ани Лорак, Владимир Пресняков, Александр Буйнов, Лолита, Надежда Кадышева и «Золотое кольцо», NЮ и многие другие исполнители.

Ведущими концерта выступят Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Начало в 18.00. Эфир выйдет на телеканале «Россия-1» 1 и 2 января 2026 года.

7 декабря 2025 года состоится юбилейный фестиваль современной музыки «Новая Песня года». Гостей ждет фееричное шоу, большая сцена, любимые артисты и, конечно же, море музыки. Впервые концерт с участием молодых и актуальных звезд, кумиров молодежи, популярных блогеров и певцов прошел в 2021 году. Тогда у легендарной «Песни года» появилась «дочка» – «Новая Песня года».