23 декабря 2025 в 17:04

В России расследуют скандальное дело об убийстве военного украинцем

В СК возбудили уголовное дело по факту убийства российского военного украинцем

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинского военного Алексея Петракова, которого подозревают в убийстве российского солдата. По предварительной информации, ему также вменяют жестокое обращение с военнопленным, передает Telegram-канал ведомства.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти), — уточнил канал.

Отмечается, что в августе 2025 года украинский военный в ходе боевых действий сдался в плен российской стороне. В СК продолжат предварительное следствие по делу и дадут правовую оценку действиям Петракова.

Ранее суд приговорил гражданина Украины Евгения Булацика к пожизненному лишению свободы за участие в 14 терактах на территории России, в которых погибли люди. Первые восемь лет осужденный проведет в тюрьме.

