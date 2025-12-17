Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 16:20

Украинец-террорист получил «пожизненную прописку» в колонии

Гражданину Украины дали пожизненный срок за 14 терактов на территории России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Суд приговорил гражданина Украины Евгения Булацика к пожизненному лишению свободы за участие в 14 терактах на территории России, в которых погибли люди, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда. В публикации сказано, что первые восемь лет осужденный проведет в тюрьме.

Установлено, что Булацик в период с 19 июля 2023 г. по 13 мая 2024 г., действуя организованной группой с высшим военным и политическим руководством Украины, а также лицами из числа иных военнослужащих ВСУ, участвовал в совершении 14 террористических актов на территории Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее правоохранители предотвратили теракт в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии. Известно, что причастные к организации преступления были сторонниками террористической организации, которая запрещена в России. Как уточняется, заключенные разработали план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения и поджога зданий.

До этого в Липецкой области задержали четверых подростков в возрасте 14–17 лет, планировавших совершить диверсию на магистральном нефтепроводе за денежное вознаграждение. По предварительным данным, несовершеннолетние намеревались использовать самодельное взрывное устройство на участке нефтепродуктопровода «Транснефть — Дружба».

суды
теракты
пожизненное заключение
сроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин рассказал о миллионах СМС-сообщений с ложными кодами
HR-эксперт рассказала, кому обязаны выплатить тринадцатую зарплату
«Я его отвлеку»: стали известны последние слова убитого в Одинцово ученика
Жирков назвал двух лучших тренеров для московского «Спартака»
Диверсанты на границе, гадалки для ВСУ: новости СВО на вечер 17 декабря
Т-95: секретный российский танк, который обогнал свое время и испугал НАТО
Roblox разблокируют в России? Что сказали в Роскомнадзоре, что изменилось
Путин рассказал, что сделает Россия в случае отказа Украины от переговоров
В Сети появилось видео с признанием Чистякова в шпионаже и госизмене
В Крыму жестко ответили на слова Рубио о желании РФ «забрать всю Украину»
Раскрыто, какую ошибку во внутренней политике Франции совершил Макрон
Избивавшей шестилетнего сына матери назначили наказание
Пушков рассказал о перспективах отношений России и США после срока Трампа
Украинец-террорист получил «пожизненную прописку» в колонии
Психолог раскрыла причину усталости россиян в преддверии Нового года
Военэксперт раскрыл характеристики танка «Армата» от проекта Т-95
«Может потопить Зеленского»: о чем грозится рассказать олигарх Коломойский
Путин сравнил политику Трампа и Байдена
Военэксперт раскрыл, почему танк Т-95 не пошел в серийное производство
Мишустин назвал число россиян, которые защитились от кибермошенников
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.