Украинец-террорист получил «пожизненную прописку» в колонии

Суд приговорил гражданина Украины Евгения Булацика к пожизненному лишению свободы за участие в 14 терактах на территории России, в которых погибли люди, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда. В публикации сказано, что первые восемь лет осужденный проведет в тюрьме.

Установлено, что Булацик в период с 19 июля 2023 г. по 13 мая 2024 г., действуя организованной группой с высшим военным и политическим руководством Украины, а также лицами из числа иных военнослужащих ВСУ, участвовал в совершении 14 террористических актов на территории Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее правоохранители предотвратили теракт в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии. Известно, что причастные к организации преступления были сторонниками террористической организации, которая запрещена в России. Как уточняется, заключенные разработали план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения и поджога зданий.

До этого в Липецкой области задержали четверых подростков в возрасте 14–17 лет, планировавших совершить диверсию на магистральном нефтепроводе за денежное вознаграждение. По предварительным данным, несовершеннолетние намеревались использовать самодельное взрывное устройство на участке нефтепродуктопровода «Транснефть — Дружба».