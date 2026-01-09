Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 14:41

«Быть крутым парнем»: американист объяснил решение Трампа по санкциям США

Американист Блохин: Трамп пытается угодить элите США и сохранить отношения с РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп пытается сохранять жесткость к России, чтобы угодить американской элите, при этом не хочет испортить отношения с российской стороной, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Так он объяснил решение Трампа по новым антироссийским санкциям.

Это классическая стратегия Трампа. Очевидно, что он пытается усидеть на нескольких стульях одновременно, быть крутым парнем. Он пытается и сохранить жесткость в отношениях с Россией, чтобы угодить американской элите, своей внутренней аудитории, которая настроена крайне антироссийски. Но и при этом одновременно пытается сохранить пространство для маневра, иметь с нами хорошие отношения, — высказался Блохин.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США попытаются склонить Россию к компромиссам по гарантиям безопасности и территориям при помощи санкций. По его словам, подобный вариант для Москвы абсолютно неприемлем.

Прежде Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России. При этом американский лидер надеется, что его не придется претворять в жизнь.

США
Дональд Трамп
санкции
Россия
