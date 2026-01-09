Трамп озвучил решение по поводу новых санкций против России Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России. При этом американский лидер надеется, что его не придется претворять в жизнь, передает телеканал Fox News.

Я поддерживаю его. Надеюсь, нам не придется его использовать, — сказал он.

Американский военный аналитик Скотт Риттер ранее выразил мнение, что санкции спасли Россию от западной агрессии и подтолкнули ее к более независимой политике. По его словам, сейчас у президента РФ Владимира Путина есть своеобразный «санкционный щит».

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Россия является самой уважаемой страной на планете, а улучшение ее отношений с США при президенте Дональде Трампе представляет для Европы наилучшее развитие событий. Он выразил уверенность, что большинство европейцев выступают за дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

Тем временем появилась информация, что приоритеты торговли США содержат тезисы о недопустимости санкций. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш пояснила, что также это касается и мер против РФ.