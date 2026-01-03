Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 04:38

Шерпа рассказала о неувязке позиции США по вопросу санкций

Шерпа Лукаш: приоритеты торговли США включают тезисы о недопустимости санкций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Приоритеты торговли США содержат тезисы о недопустимости санкций, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. По ее словам, также это касается и мер против РФ.

Один из приоритетов в торговой повестке США даже сформулирован таким образом, что, к примеру, торговля сельскохозяйственными товарами и продовольствием не должна использоваться как оружие. Под этим подразумеваются прежде всего ограничительные меры, которые используются против нашей страны недружественными государствами, — пояснила Лукаш.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что нефтяной бизнес США больше всех пострадал от санкций против России. Он уточнил, что европейские страны наносят ущерб сами себе, отказываясь от российских энергоресурсов.

Ранее политолог Константин Блохин рассказал, что американские СМИ распространяют слухи о новых санкциях против России, которые Вашингтон якобы может ввести против Москвы, чтобы угодить главе Белого дома Дональду Трампу. По его мнению, активная информационная кампания может быть связана с попыткой повлиять на переговорный процесс по конфликту на Украине.

