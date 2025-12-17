Новый год-2026
17 декабря 2025 в 13:12

Политолог объяснил природу слухов о новых жестких санкциях США против РФ

Политолог Блохин: СМИ говорят о новых санкциях против РФ, чтобы угодить Трампу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американские СМИ распространяют слухи о новых санкциях против России, которые Вашингтон якобы может ввести против Москвы, чтобы угодить главе Белого дома Дональду Трампу, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Константин Блохин. По его словам, активная информационная кампания может быть связана с попыткой повлиять на переговорный процесс по конфликту на Украине.

Я думаю, что информация о новых санкция США против РФ — это версия одной из газет. Не факт, что она правильная и отражает реальность. Возможно, это просто попытка угодить Трампу, показать, что если Россия не заключит соглашение с Украиной, то Вашингтон будет давить на Москву. Якобы именно Трамп играет ключевую роль в украинском конфликте. Скорее всего, все идет к какому-то заключению мирного договора. Вопрос лишь в том, какое оно будет: продуктивное, эффективное. Будет ли оно работать? Вот какой главный вопрос. Но, судя по информации, которая поступает от СМИ и политиков, все идет к заключению соглашения, — пояснил Блохин.

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет санкций против России с целью усилить давление на Москву в случае, если она откажется подписывать мирное соглашение с Киевом. По словам американских журналистов, новые рестрикции будут известны уже на этой неделе.

США
Россия
Украина
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
