Над российскими регионами сбили девять БПЛА МО РФ: над Россией сбили девять украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО с 20:00 до 23:00 мск в среду сбили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве указали, что атака была пресечена над Крымом, Волгоградской областью и Черным морем.

Уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА — над территорией Волгоградской области и над акваторией Черного моря, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. На местах падения их обломков работали расчеты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. До этого он информировал о еще пяти дронах, которые не смогли атаковать город.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ по селу Хорлы были найдены останки более 19 человек. Тела подверглись сильному термическому воздействию, и от них практически ничего не осталось. Сальдо отметил, что причиной стало использование боеприпасов с зажигательными элементами.