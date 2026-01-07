Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 23:37

Над российскими регионами сбили девять БПЛА

МО РФ: над Россией сбили девять украинских беспилотников

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Дежурные средства российской ПВО с 20:00 до 23:00 мск в среду сбили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве указали, что атака была пресечена над Крымом, Волгоградской областью и Черным морем.

Уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА — над территорией Волгоградской области и над акваторией Черного моря, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. На местах падения их обломков работали расчеты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. До этого он информировал о еще пяти дронах, которые не смогли атаковать город.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ по селу Хорлы были найдены останки более 19 человек. Тела подверглись сильному термическому воздействию, и от них практически ничего не осталось. Сальдо отметил, что причиной стало использование боеприпасов с зажигательными элементами.

Минобороны РФ
БПЛА
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ООН призвала избегать эскалации после захвата США танкера «Маринера»
Фаза Луны сегодня, 8 января: общаемся с семьей, кормим котов рыбой
Трамп хочет присоединить к США один остров
Американский сенатор наметил новые цели для США в Латинской Америке
В МИД заявили о россиянах на борту захваченного США нефтяного танкера
Выбираем эллипсоидный тренажер: гид по параметрам
Приметы 8 января — Бабьи каши: день матерей, младенцев и зимнего солнца
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 января 2026 года
Краснодарский аэропорт встал на паузу
Над российскими регионами сбили девять БПЛА
Мощный снегопад парализовал Европу
Под Волгоградом два дома повреждены при атаке БПЛА
Восемь человек попали в больницу после отравления кониной в Подмосковье
«Не унижайся»: Кадыров ответил на угрозы Зеленского его похитить
В МИД Швейцарии высказались о нападении США на Венесуэлу
Российские рыбаки обновили рекорд по вылову минтая
Катание на горке привело к тяжелой травме ребенка в Бурятии
Великобритания отказалась комментировать задержание США российского танкера
«По глупости»: Трамп объяснил, почему не получил Нобелевскую премию
Украинцы на Рождество искали поздравления на русском языке
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.