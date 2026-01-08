Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 01:38

Стало известно, что будет покупать Венесуэла на прибыль от продажи нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Все доходы Венесуэлы от продажи нефти будут направлены на закупку американских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, это решение касается приобретения сельскохозяйственной продукции, медикаментов и специального оборудования.

Меня только что проинформировали, что Венесуэла будет покупать только продукцию американского производства на средства, получаемые от нашей новой сделки по нефти, — написал Трамп.

Ранее стало известно, что США потребовали от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес прекратить поставки нефти американским противникам и усилить борьбу с наркотрафиком. По словам источников, в противном случае политика ждет судьба главы государства Николаса Мадуро.

Кроме того, США уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке, и она будет продолжаться «неограниченно долго», сообщила пресс-служба Минэнерго страны. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон подключил крупных мировых трейдеров и основные банки, чтобы обеспечить им финансовую поддержку.

