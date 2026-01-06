Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 10:35

Вкуснее круассана из кофейни — миндальные корзиночки с творогом: готовое тесто, горсть орехов — и 20 минут до идеального утра

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Попробуйте начать день не с похода в кофейню, а с ароматной домашней выпечки, которая превзойдет покупные круассаны. Эти нежные корзиночки объединяют хрустящее слоеное тесто, полезный творог и пикантную сладость миндаля. Они готовятся настолько быстро, что у вас еще останется время насладиться утренним кофе, пока они румянятся в духовке.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 250 г творога, 1 яйцо, 50 г сахара, ванильный сахар по вкусу, 100 г молотого миндаля. Разморозьте тесто по инструкции. Раскатайте в пласт толщиной 4–5 мм и вырежьте кружки стаканом. Аккуратно распределите кружки по формочкам для маффинов, сформировав корзиночки. Смешайте творог с яйцом, сахаром и ванилью до кремообразной консистенции. Наполните корзиночки творожной начинкой, сверху посыпьте молотым миндалем. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми, при желании украсив свежими ягодами или медом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Дрожжи + кефир = волшебство. Пеку ватрушки со штрейзелем — хрустящая сладкая крошка сверху и тающий творог внутри
Общество
Дрожжи + кефир = волшебство. Пеку ватрушки со штрейзелем — хрустящая сладкая крошка сверху и тающий творог внутри
Этот пирог съедается первым! Осетинский пирог с тыквой — сладкая начинка в тончайшем тесте, тает во рту
Общество
Этот пирог съедается первым! Осетинский пирог с тыквой — сладкая начинка в тончайшем тесте, тает во рту
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Блины с яблочной начинкой: с этим рецептом завтраки станут любимым приемом пищи
Общество
Блины с яблочной начинкой: с этим рецептом завтраки станут любимым приемом пищи
Ленивые пирожки с яйцами и луком, от которых не поправишься: простой рецепт с творогом
Общество
Ленивые пирожки с яйцами и луком, от которых не поправишься: простой рецепт с творогом
рецепты
круассаны
выпечка
завтраки
творог
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет не смог приземлиться в Новосибирске с пятой попытки
В страшном ДТП погибли двое взрослых россиян и маленький ребенок
Названы четыре требования Трампа к сменщице Мадуро
Мачадо назвала Трампа достойным премии мира за арест Мадуро
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 января: где сбои в России
Волчанск, Озерное, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 января
Из-за наводнения в Индонезии погибло не менее 14 человек
Стало известно, о чем Нетаньяху попросил Путина
В США раскрыли ответственных за атаки на Херсонщину и резиденцию Путина
Названо российское оружие, которое способно уничтожить военно-морскую базу
«Будет тебя не хватать»: под Архангельском разбилась 35-летняя блогерша
Пенсионерам в России сообщили приятную новость о работе
«Крикливый карлик»: Клишас оценил претензии Дании на Гренландию
Силовики сорвали эротическое новогоднее шоу в Москве
Девочка пришла к соседу зарядить телефон и ее изнасиловали
Домашний спортзал: требования к помещению, необходимый минимум инвентаря
Сын обезглавил мать, выбросил ее голову в поле и пошел гулять по деревне
Разгрузка на овощах: главные правила, о которых вы не знали
Худейте с комфортом: как полюбить разгрузочный день на гречке
В США предсказали смену глав в трех странах из-за Украины
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.