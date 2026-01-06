Вкуснее круассана из кофейни — миндальные корзиночки с творогом: готовое тесто, горсть орехов — и 20 минут до идеального утра

Попробуйте начать день не с похода в кофейню, а с ароматной домашней выпечки, которая превзойдет покупные круассаны. Эти нежные корзиночки объединяют хрустящее слоеное тесто, полезный творог и пикантную сладость миндаля. Они готовятся настолько быстро, что у вас еще останется время насладиться утренним кофе, пока они румянятся в духовке.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 250 г творога, 1 яйцо, 50 г сахара, ванильный сахар по вкусу, 100 г молотого миндаля. Разморозьте тесто по инструкции. Раскатайте в пласт толщиной 4–5 мм и вырежьте кружки стаканом. Аккуратно распределите кружки по формочкам для маффинов, сформировав корзиночки. Смешайте творог с яйцом, сахаром и ванилью до кремообразной консистенции. Наполните корзиночки творожной начинкой, сверху посыпьте молотым миндалем. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми, при желании украсив свежими ягодами или медом.

