Съела первый «Солнечный круассан» из творога, пока второй еще пекся — пришлось делать двойную порцию

Беру творог, масло и муку — и готовлю «Солнечные круассаны», которые исчезают быстрее, чем я успеваю испечь новую партию. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что из обычного творожного теста получаются румяные, слоистые круассаны с хрустящей корочкой, совсем как из магазина, но в сто раз вкуснее. Получается обалденная вкуснятина: нежные, сливочные круассаны с ванильным ароматом, которые тают во рту и оставляют желание съесть еще. Пока один круассан уплетается, второй только доходит до кондиции — всегда мало, поэтому делаю сразу двойную порцию.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 200 г муки, 50 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли, яичный желток для смазки. Творог разомните с мягким маслом, добавьте яйцо, сахар, соль и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте в круг, нарежьте на треугольники, сверните круассаны, начиная с широкого края. Выложите на противень, смажьте желтком и выпекайте при 190 градусах 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми.

