Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 12:58

Банка сметаны и полпачки масла: готовим рогалики с повидлом — не сравнить с химозными магазинными круассанами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти рогалики — тот самый вкус детства, который не купишь ни в одной пекарне. Рассыпчатое тесто буквально тает во рту, а сладкое повидло добавляет уюта каждому кусочку. Минимум ингредиентов, никакой «химии» — только простая домашняя выпечка, которая всегда удаётся.

Ингредиенты: сливочное масло — 150 г, сметана — 150 г, мука — 300 г, разрыхлитель — 5 г, щепотка соли, повидло — для начинки.

Приготовление: сливочное масло заранее слегка подморозьте — так с ним будет легче работать. Муку просейте в миску. Обваляйте масло в муке и натрите на крупной тёрке. Добавьте разрыхлитель и соль, затем быстро перетрите массу руками до состояния мелкой крошки. Введите сметану и замесите мягкое, однородное тесто. Долго вымешивать не нужно — достаточно, чтобы оно собралось в шар. Уберите тесто в холодильник примерно на 1 час. Охлаждённое тесто разделите на три части. Каждую часть раскатайте в тонкий круг толщиной около 2 мм и разрежьте на 16 треугольников. На широкий край каждого выложите по ½–1 чайной ложке повидла и аккуратно сверните рогалики. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 200 °C около 20 минут до золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом булочек которые получатся, даже если муку видите в первый раз. Вкусняшки с творожной начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Минтай в этом воздушном кляре — бюджетный хит! Подаем с соусом из сырка и чеснока
Общество
Минтай в этом воздушном кляре — бюджетный хит! Подаем с соусом из сырка и чеснока
«Лимонная фея»: торт с цитрусовым настроением — просто, вкусно и празднично!
Общество
«Лимонная фея»: торт с цитрусовым настроением — просто, вкусно и празднично!
Неожиданно и божественно: ньокки с куриными сердечками. Жарю, добавляю сливки — шедевр готов!
Общество
Неожиданно и божественно: ньокки с куриными сердечками. Жарю, добавляю сливки — шедевр готов!
Вкуснее круассана из кофейни — миндальные корзиночки с творогом: готовое тесто, горсть орехов — и 20 минут до идеального утра
Общество
Вкуснее круассана из кофейни — миндальные корзиночки с творогом: готовое тесто, горсть орехов — и 20 минут до идеального утра
Рогалики с яблоком — воздушные и не приторные: классический рецепт
Общество
Рогалики с яблоком — воздушные и не приторные: классический рецепт
круассаны
рогалики
простой рецепт
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Готовится большая история»: раскрыта тайна обвинений НАБУ против Тимошенко
Генерал объяснил резко возросшую активность авиации НАТО в польском Жешуве
Лавров озвучил условие переговоров по Украине, которое поддерживает Путин
Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании женщины после схода наледи
Лавров указал на проявление ухудшения конкурентных позиций США
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 января, фото, видео
В Перми наказали школьников за хвастовство зацепингом в соцсетях
«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь
Ребенку попалась проволока в шаурме
В Испании предупредили о трениях Европы с США из-за плана по Украине
«Организм божества»: глава Минздрава США удивился живучести Трампа
Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы
Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией
Стало известно, когда в Иране восстановят интернет
В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео
Прохожий нашел останки собаки в пакете в Южном Бутово
В Петербурге сотрудник отсудил у бывшего работодателя 3 млн рублей
Стало известно, что будет с Тимошенко после обвинений в подкупе депутатов
Академик РАН раскрыл, как можно избежать ситуации с роддомом в Новокузнецке
Концерт Долиной в Петербурге перенесли на девять месяцев
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.