Банка сметаны и полпачки масла: готовим рогалики с повидлом — не сравнить с химозными магазинными круассанами

Эти рогалики — тот самый вкус детства, который не купишь ни в одной пекарне. Рассыпчатое тесто буквально тает во рту, а сладкое повидло добавляет уюта каждому кусочку. Минимум ингредиентов, никакой «химии» — только простая домашняя выпечка, которая всегда удаётся.

Ингредиенты: сливочное масло — 150 г, сметана — 150 г, мука — 300 г, разрыхлитель — 5 г, щепотка соли, повидло — для начинки.

Приготовление: сливочное масло заранее слегка подморозьте — так с ним будет легче работать. Муку просейте в миску. Обваляйте масло в муке и натрите на крупной тёрке. Добавьте разрыхлитель и соль, затем быстро перетрите массу руками до состояния мелкой крошки. Введите сметану и замесите мягкое, однородное тесто. Долго вымешивать не нужно — достаточно, чтобы оно собралось в шар. Уберите тесто в холодильник примерно на 1 час. Охлаждённое тесто разделите на три части. Каждую часть раскатайте в тонкий круг толщиной около 2 мм и разрежьте на 16 треугольников. На широкий край каждого выложите по ½–1 чайной ложке повидла и аккуратно сверните рогалики. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 200 °C около 20 минут до золотистой корочки.

