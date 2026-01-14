Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 10:45

Эти булочки получатся, даже если муку видите в первый раз: вкусняшки с творожной начинкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы только начинаете знакомство с домашней выпечкой, этот рецепт точно не подведет. Тесто получается мягким и послушным, легко раскатывается и не рвется. А в виде аккуратных улиток булочки выглядят эффектно и подходят как к чаю, так и к завтраку.

Ингредиенты: сухие быстродействующие дрожжи — 1 пакетик, теплое молоко — 350 мл, сахар — 150 г, яйцо — 1 шт., соль — 1 ч. л., мука — около 550 г, сливочное масло — 80 г. Для начинки: творог 5% — 400 г, яйцо — 1 шт., сахар — 60 г, ванильный сахар — 1 ч. л., сахарная пудра — для посыпки.

Приготовление: в теплом молоке растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пышной пенки. Добавьте яйцо, соль и растопленное сливочное масло, перемешайте. Постепенно всыпая муку, замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте его и оставьте в теплом месте примерно на 1 час, пока оно не увеличится вдвое. Для начинки соедините творог, яйцо, сахар и ванильный сахар, хорошо перемешайте до однородности. Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольный пласт, равномерно распределите начинку по всей поверхности. Сверните тесто плотным рулетом и нарежьте его на одинаковые кусочки. Выложите улитки на противень, застеленный пергаментом, оставляя расстояние между ними. Выпекайте при 180 °C около 25 минут до румяной корочки. Готовые булочки немного остудите и посыпьте сахарной пудрой — они получаются пышными, ароматными и очень домашними.

Ранее мы делились рецептом шарлотки без яиц. Стакан кефира, манка и яблоки — классный пирог получился.

булочки
выпечка
простой рецепт
тесто
дрожжи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
