Увидела «Мраморные улитки» с какао в ленте, испекла в тот же вечер — теперь это мой фирменный десерт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, муку и какао — и создаю «Мраморные улитки», которые с первого взгляда влюбляют в себя своей красивой текстурой. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для уютного чаепития или завтрака выходного дня. Его необычность в том, как обычное творожное тесто превращается в произведение искусства: белая и шоколадная основы переплетаются, создавая неповторимый мраморный узор. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, нежные булочки с легкой ванильной ноткой и насыщенным шоколадным вкусом, которые тают во рту и дарят настоящее удовольствие с каждым кусочком. Они такие красивые и ароматные, что домашние сбегаются на кухню еще до того, как остынет противень.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 200 г муки, 100 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли, 2 ст. ложки какао. Творог разомните с мягким маслом и яйцом, добавьте сахар, соль и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Разделите его на две части, в одну вмешайте какао. Раскатайте обе части в пласты, выложите светлый на темный и сверните рулетом. Нарежьте на кусочки-улитки, выложите на противень и выпекайте при 190 градусах 15–20 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
булочки
рецепты
творог
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
