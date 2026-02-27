Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 13:24

Минфин объяснил, почему пиво никак не доберется до стадионов

В Минфине России заявили о разногласиях по вопросу продажи пива на стадионах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вопрос возобновления продажи пива на российских стадионах до сих пор не решен из-за разногласий между ведомствами, заявили ТАСС в пресс-службе Министерства финансов РФ. Там напомнили, что соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении еще в 2019 году.

Документ предполагает разрешение на розничную продажу пива на спортивных объектах во время проведения соревнований. Однако подготовка и внесение правок затянулись, так как у разных ведомств нет единой позиции по этому вопросу. В Минфине не уточнили, какие именно разногласия мешают принятию закона.

Вопрос подготовки и внесения правок все еще рассматривается, поскольку имеются межведомственные разногласия, — констатировали там.

Ранее Роскачество разработало новый ГОСТ, который вступит в силу в 2027 году и изменит требования к пиву, включая безалкогольные сорта. Согласно документу, расширяется перечень допустимых видов солода: помимо традиционных ячменного и пшеничного, производители смогут использовать ржаной, гречишный, просяной и другие.

