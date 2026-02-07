Зимняя Олимпиада — 2026
На церемонии открытия Олимпиады в Италии освистали одну делегацию

Le Parisien: делегацию Израиля освистали на открытии Олимпиады в Милане

Фото: Mattia Martegani/Keystone Press Agency/Global Look Press
Во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане зрители на трибунах освистали делегацию израильских спортсменов, пишет Le Parisien. Мероприятие проходит на стадионе «Сан-Сиро».

Торжественное открытие Игр состоялось одновременно на четырех площадках: в Милане, Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. По традиции парад открыла сборная Греции, родина Олимпийских игр. Всего в шествии участвовали представители 92 стран, выстроившиеся в порядке итальянского алфавита.

Самыми многочисленными стали делегации США (233 атлета) и Канады (207), за ними следовала команда Италии (196 человек). Российские спортсмены были допущены до Игры в нейтральном статусе. Но в Параде наций они участие не принимают.

Ранее сообщалось, что, право зажечь олимпийский факел будет доверено знаменитому горнолыжнику Альберто Томбе. В музыкальной программе церемонии примут участие мировые звезды, включая Мэрайю Кэри, которая исполнит классическую композицию Nel blu, dipinto di blu. Основное действие в Милане будет посвящено теме «Гармония» и насыщено отсылками к итальянскому культурному наследию.

