Ближайшая магнитная буря может продлиться почти неделю ИКИ РАН: магнитная буря может начаться 19 марта и продлиться шесть дней

Ближайшая магнитная буря может продлиться около шести дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Не исключены полярные сияния на широтах 50–55 градусов.

Вечером 19 марта ожидается начало сильнейшей за последние два месяца магнитной бури. Причина — сочетание нескольких факторов: к планете придет солнечная плазма, выброшенная вспышками на этой неделе, а также влияние корональных дыр на Солнце.

За последние сутки прогноз несколько раз пересчитывался, причем каждый раз в сторону ужесточения. На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток, — говорится в сообщении лаборатории.

Наиболее сильные события ожидаются с 19 по 21 марта. Последняя буря уровня G4 наблюдалась в те же даты в январе. В пятницу и выходные Земля окажется под воздействием двух крупных выбросов плазмы. С 22 по 24 марта прогнозируется более слабый «хвост» от корональных дыр.

Ранее сообщалось, что мощнейшая вспышка была зафиксирована на Солнце днем 16 марта, в 15:15 мск. По словам ученых, она относится к предпоследнему классу мощности. В общей сложности вспышка продолжалась 32 минуты.