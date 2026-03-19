Что известно о реакции Китая на убийства иранских официальных лиц МИД КНР потрясло, что армию Израиля уполномочили убивать чиновников в Иране

Пекин потрясло, что армию Израиля уполномочили убивать чиновников в Иране, заявил на брифинге представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, которые приводит ТАСС, страна выступает против применения военной силы в международных отношениях.

Китай шокирован этим заявлением. Мы всегда выступали против применения силы в международных отношениях. Еще более неприемлемы убийства иранских официальных лиц и удары по гражданским объектам, — отметил он.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

Также китайские аналитики заявили, что война на Ближнем Востоке усилила переговорные позиции президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию. По их оценке, до начала этого конфликта Москве, вероятно, пришлось бы искать компромиссы. Однако теперь, на фоне отвлечения Вашингтона на Иран, у Кремля появилось больше пространства для маневра.