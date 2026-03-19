19 марта 2026 в 10:40

Что известно о реакции Китая на убийства иранских официальных лиц

МИД КНР потрясло, что армию Израиля уполномочили убивать чиновников в Иране

Линь Цзянь Линь Цзянь Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
Пекин потрясло, что армию Израиля уполномочили убивать чиновников в Иране, заявил на брифинге представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, которые приводит ТАСС, страна выступает против применения военной силы в международных отношениях.

Китай шокирован этим заявлением. Мы всегда выступали против применения силы в международных отношениях. Еще более неприемлемы убийства иранских официальных лиц и удары по гражданским объектам, — отметил он.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

Также китайские аналитики заявили, что война на Ближнем Востоке усилила переговорные позиции президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию. По их оценке, до начала этого конфликта Москве, вероятно, пришлось бы искать компромиссы. Однако теперь, на фоне отвлечения Вашингтона на Иран, у Кремля появилось больше пространства для маневра.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онколог рассказал о безопасных опухолях
Лукашенко обвинил США в войне против друзей Белоруссии
Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников
Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе
Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана
Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы
В Белоруссии стартовали закрытые переговоры с США
«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей
Студентам будут доплачивать за рождение детей
Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке
Юрист объяснил, какой подарок может считаться взяткой
«Никогда не поддержу»: Орбан выступил с резким заявлением на саммите ЕС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тревожным словом
Трогал и пытался отнять телефон: уфимец избил забулдыгу-растлителя до крови
Премьер Бельгии проговорился о планах фон дер Ляйен насчет Орбана
Россиянин спутал прохожего с педофилом и избил его металлическим прутом
В Южной Корее ответили на вопрос о планах импортировать нефть из России
Китай предостерег США от вмешательства в тайваньский вопрос
Магнитные бури сегодня, 19 марта: что завтра, головокружение, сильные боли
В Госдуме назвали главную опасность сбежавших из России иноагентов
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
