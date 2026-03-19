В Китае раскрыли, какой «подарок» Путин получил от США Asia Times: война США с Ираном усилила позиции России на переговорах по Украине

Война США и Израиля с Ираном усилила переговорные позиции президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию, пишут аналитики Asia Times. По их оценке, до начала ближневосточного конфликта Москве, вероятно, пришлось бы искать компромиссы. Однако теперь, на фоне отвлечения Вашингтона на Иран, у Кремля появилось больше пространства для маневра.

До иранской войны казалось, что Путину придется пойти на компромисс хотя бы по некоторым требованиям, теперь же у него больше шансов добиться своего — будь то военным путем или даже при косвенной поддержке Трампа, — отмечается в статье.

Авторы не исключают, что по окончании украинского кризиса российский лидер сможет предложить США более выгодные условия стратегического партнерства, сделав ставку на ресурсы.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что президент Украины должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий с русскоговорящим населением.