Россиянин решил отсудить у экс-супруги деньги на проституток

Житель Красноярска подал в суд на бывшую жену, требуя взыскать с нее средства для оплаты услуг проституток, передает Telegram-канал Kras Mash. Он оформил кредит на 2 млн рублей и использовал эти деньги для развлечений с девушками, предоставляющими интимные услуги.

Мужчина подал иск, требуя от бывшей жены совместно выплачивать кредит в два миллиона рублей, который он взял во время их брака. Однако жена, обнаружив в его телефоне откровенные сообщения и переводы на суммы от 40 до 60 тыс. рублей, решила подать встречный иск. По ее словам, все средства, кроме тех, что были потрачены на их совместную поездку в Таиланд в 2024 году, мужчина использовал на развлечения и оплату интимных услуг.

Ранее сообщалось, что Чертановский суд Москвы принял решение о признании информации на нескольких сайтах с эскорт-услугами запрещенной. Доступ к этим ресурсам на территории страны будет заблокирован. Ранее указанные интернет-страницы содержали рекламу платных интимных услуг и были доступны для любого пользователя. Решение суда направлено на ограничение распространения подобной информации в сети.