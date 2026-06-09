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09 июня 2026 в 17:56

Ребенка госпитализировали из лагеря под Красноярском с кишечной инфекцией

Ребенка в состоянии средней тяжести госпитализировали из лагеря под Красноярском

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ребенка в состоянии средней тяжести госпитализировали из лагеря «Сокол» под Красноярском, сообщил Telegram-канал региональной прокуратуры. Всего из-за массового заболевания за помощью к медикам обратились 16 воспитанников.

Один ребенок госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом «кишечная инфекция», его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные дети находятся на амбулаторном лечении, — сообщили в прокуратуре.

В лагере также ввели карантин на семь дней в спальном корпусе, где жили заболевшие. Также под наблюдение родителей передали 87 детей. В учреждении проводят дополнительную дезинфекцию, кварцевание и проветривание.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело после массового заражения детей норовирусом в калининградском лагере «Алые паруса». В учреждении досрочно завершили смену.

До этого специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья и готовых блюд в калининградском лагере. Также они взяли биологический материал у работников пищеблока.

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