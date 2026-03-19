Диетолог перечислила причины срывов во время похудения Диетолог Кашапова: строгие ограничения приводят к срывам во время похудения

Строгие ограничения и однообразный рацион приводят к срывам во время похудения, рассказала LIFE.ru диетолог, нутрициолог Юлия Кашапова. Она отметила, что некоторые диетические продукты могут вызывать усиление аппетита.

Не лишайте себя любимых продуктов, находите более здоровые альтернативы. Разнообразьте рацион, включайте в свой рацион разнообразные продукты, богатые питательными веществами, — посоветовала Кашапова.

Диетолог подчеркнула, что еще одним фактором срывов может стать стресс. Она призвала овладеть техниками релаксации и управления тревогой.

Ранее диетолог-нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что во время похудения нельзя сокращать количество жиров. Он отметил, что такие нутриенты жизненно необходимы организму.