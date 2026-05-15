День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 13:31

Стало известно, как нужно снизить ежедневный калораж при борьбе с ожирением

Врач Демьяновская: дефицит в 500–700 килокалорий в день обеспечит снижение веса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Дефицит в 500–700 килокалорий в день обеспечит безопасное снижение веса при борьбе с ожирением, заявила NEWS.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, такого энергетического коридора достаточно для постепенной потери массы тела без вреда для здоровья.

Физическая активность при ожирении принесет результат только вместе с пересмотром пищевых привычек. Основу гипокалорийного рациона составляют нежирные источники белка, полезные жиры, разнообразные овощи и медленные углеводы. Сокращение добавленного сахара, сладких напитков и продуктов глубокой переработки снижает общую калорийность. Дефицита в 500–700 килокалорий в день достаточно для безопасного снижения веса, а после достижения оптимальной массы тела можно переходить к эукалорийной диете, когда количество потребляемых калорий равно количеству затрачиваемых, — пояснила Демьяновская.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что употребление офисных угощений, в том числе печенья и конфет, незаметно нарушает режим питания. По его словам, такие перекусы приучают человека есть урывками и мешают ему насытить организм.

Здоровье
врачи
советы
диеты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тюменью
Появились жуткие подробности нападения на девочку в Подмосковье
«Лукавят»: политолог о возможном пакте о ненападении на Ближнем Востоке
Иран и США отложили переговоры по обогащению урана
Росздравнадзор подал в суд на клинику, в которой умер ребенок
Овчинский: на северо-востоке Москвы построили новый жилой дом
Косметолог ответила, как относятся к россиянкам на конкурсах красоты
Путин анонсировал обширную деловую программу на ПМЭФ
Жильцы дома в Подмосковье спасли собаку после ее избиения хозяйкой
Разъяренные львы напали на человека во Владимире
Ветеран ЦСКА раскрыл, кто станет чемпионом России по футболу
Авиаэксперт рассказал о плюсах перелетов по биометрии
Журналисту Соловьеву дали тюремный срок
Ситуация в аэропортах России 15 мая: перенос рейсов, что во Внуково
Власти раскрыли подробности массированной атаки ВСУ Рязань
В один регион привезли около 630 тыс. мальков лосося для выращивания
Путин принял неожиданное решение для ушедшего в отставку Гладкова
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
Налет на Рязань, раненые на ЗАЭС, пытки пленных: ВСУ атакуют Россию 15 мая
Путин рассказал, какие цифры в российской экономике его порадовали
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.