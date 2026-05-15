Стало известно, как нужно снизить ежедневный калораж при борьбе с ожирением

Стало известно, как нужно снизить ежедневный калораж при борьбе с ожирением Врач Демьяновская: дефицит в 500–700 килокалорий в день обеспечит снижение веса

Дефицит в 500–700 килокалорий в день обеспечит безопасное снижение веса при борьбе с ожирением, заявила NEWS.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, такого энергетического коридора достаточно для постепенной потери массы тела без вреда для здоровья.

Физическая активность при ожирении принесет результат только вместе с пересмотром пищевых привычек. Основу гипокалорийного рациона составляют нежирные источники белка, полезные жиры, разнообразные овощи и медленные углеводы. Сокращение добавленного сахара, сладких напитков и продуктов глубокой переработки снижает общую калорийность. Дефицита в 500–700 килокалорий в день достаточно для безопасного снижения веса, а после достижения оптимальной массы тела можно переходить к эукалорийной диете, когда количество потребляемых калорий равно количеству затрачиваемых, — пояснила Демьяновская.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что употребление офисных угощений, в том числе печенья и конфет, незаметно нарушает режим питания. По его словам, такие перекусы приучают человека есть урывками и мешают ему насытить организм.