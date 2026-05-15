Инфекционист оценил шансы возникновения штамма «Андес» в России Инфекционист Полубатанов: штамм «Андес» не встречается в Евразии

Вид хантавируса «Андес» не встречается в Евразии, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист Олег Полубатанов. Он отметил, что сейчас на границах усилили контроль, чтобы не допустить провоза болезни в страну.

Вирус «Андес» не встречается в Евразии, а его основной переносчик — карликовый рисовый хомяк — не способен выжить в климатических условиях России, что делает риск его появления в стране минимальным, — рассказал Полубатанов.

Инфекционист подчеркнул, что российские штаммы хантавируса не передаются от человека к человеку. Они имеют природные очаги в Южном федеральном округе, между Уралом и Волгой, и на Дальнем Востоке.

Ранее зампред комитета Государственной думы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный заявил, что штамм хантавируса, передающийся от человека к человеку, потенциально может представлять эпидемическую угрозу в будущем. При этом парламентарий подчеркнул, что, согласно актуальным данным, сейчас риск масштабной вспышки отсутствует.