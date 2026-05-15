День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 14:19

Росздравнадзор подал в суд на клинику, в которой умер ребенок

Росздравнадзор подал в суд на новороссийскую клинику, в которой умер ребенок

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к ответственности медицинского центра ООО «Новомед» в Новороссийске после гибели восьмилетнего пациента. Основанием для иска стали грубые нарушения лицензионных требований.

Истец требует привлечь центр к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), что квалифицируется по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 2 июня.

Ранее стало известно, что в частной клинике Новороссийска после приема у врача скончался школьник. Близкие привели ребенка в медучреждение, поскольку он пожаловался на боль в ухе и высокую температуру. Тетя мальчика рассказала, что после сделанного укола ребенок потерял сознание. По ее словам, кожа ребенка посинела, а в клинике, как она утверждает, не оказалось необходимых препаратов для оказания экстренной медицинской помощи.

Регионы
Новороссийск
суды
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как россияне предпочитают делать повседневные покупки
Найдено тело ребенка, провалившегося под лед в январе
Жителю Кузбасса вынесли приговор за смертельное ДТП
«Придется сделать»: Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕАЭС и ЕС
Стал известен возраст кадетов, отравившихся в Красноярске
Минздрав раскрыл новые данные о пострадавших из-за атаки ВСУ на Рязань
Зять выжившего на «Титанике» россиянина основал поселок в Якутии
Трамп пригрозил забрать иранский уран силой
Суд в Петербурге освободил от налогов две квартиры РПЦ
В Татарстане спасенную лосиху отпустили в дикую природу
Затянутый в механизм карусели ребенок вернулся в реанимацию в Стерлитамаке
Стало известно, сколько детей госпитализировали в Рязани после атаки ВСУ
Гинеколог напомнил, как постоянный стресс отражается на менструальном цикле
Кинолог объяснил, почему собакам важно чистить зубы
Беременная Ксения Шойгу поделилась ближайшими спортивными планами
Космонавт объяснил, почему россияне переносят невесомость лучше американцев
VK интегрировал рекламу в единую Discovery-платформу
Психолог ответил, как бороться с пассивной агрессией в Сети
В аэропорту Сочи введены временные ограничения
Психолог дал советы, как сохранить счастливые семейные отношения
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.