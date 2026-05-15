Росздравнадзор подал в суд на клинику, в которой умер ребенок

Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к ответственности медицинского центра ООО «Новомед» в Новороссийске после гибели восьмилетнего пациента. Основанием для иска стали грубые нарушения лицензионных требований.

Истец требует привлечь центр к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), что квалифицируется по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 2 июня.

Ранее стало известно, что в частной клинике Новороссийска после приема у врача скончался школьник. Близкие привели ребенка в медучреждение, поскольку он пожаловался на боль в ухе и высокую температуру. Тетя мальчика рассказала, что после сделанного укола ребенок потерял сознание. По ее словам, кожа ребенка посинела, а в клинике, как она утверждает, не оказалось необходимых препаратов для оказания экстренной медицинской помощи.