13 мая 2026 в 18:21

Российский школьник умер после посещения частной клиники

В Новороссийске восьмилетний мальчик умер после посещения частной клиники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Новороссийске после посещения врача скончался школьник, которого привели в клинику с жалобой на боль в ухе и высокую температуру, сообщает РЕН ТВ. Известно, что родственники мальчика обратились в частное медучреждение.

Как рассказала тетя погибшего мальчика Лусине, ребенку сделали укол, после чего он потерял сознание. По словам женщины, ее сестра — мать школьника — увидела сына лежащим на полу: он посинел, при этом персонал клиники не предпринимал активных действий, чтобы ему помочь. Отца в это время отправили в аптеку за лекарствами, которых в учреждении не оказалось.

Вызванная бригада скорой помощи не смогла спасти ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее стало известно о смерти ребенка-инвалида, предположительно, после приема «лечебного» питания под Екатеринбургом, еще минимум 40 паллиативных детей отравились этим же продуктом с начала года. Смесь была поставлена бюджетными организациями региона.

