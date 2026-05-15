Более 20 «птичек» ВСУ сбили в небе над Россией за шесть часов Минобороны России: средства ПВО сбили 22 дрона ВСУ за шесть часов

Средства ПВО за шесть часов сбили 22 беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА были перехвачены в Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Псковской и Тверской областях, а также в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму и над акваторией Черного моря.

С 08:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что ВСУ запустили по региону 99 беспилотников. По его словам, в результате массированного удара повреждения получили несколько многоквартирных домов, в зданиях выбиты окна. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются еще в двух многоэтажных домах, а также на территории одного из местных предприятий.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 15 мая силы ПВО уничтожили более 40 дронов ВСУ. Атаке подверглись город Таганрог и 11 районов области.