15 мая 2026 в 16:03

Раскрыта личность пострадавшего от нападения львов во Владимире

Пострадавшим от нападения львов во Владимире оказался потомственный дрессировщик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пострадавшим в результате нападения львов во Владимире стал 41-летний потомственный дрессировщик Павел Забелкин, сообщил Telegram-канал «112». Мужчина был доставлен в отделение травматологии, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Очевидцы рассказали, что львы укусили Забелкина за руку. Работники на месте вызвали скорую помощь и до приезда медиков пытались самостоятельно облегчить его состояние, в том числе давали ему воду. Мужчина является участником проекта «Цирковые дивертисменты» и на протяжении многих лет работал в цирковой сфере вместе со своей супругой Жанной.

Ранее сообщалось, что нападение львов на человека в передвижном цирке произошло во Владимире на улице Тракторной. Сначала из-за фургонов раздался громкий рык хищников и крики мужчины. Затем сотрудники цирка схватили палки и побежали к вольерам. Их коллеги в это время вызвали медиков.

До этого в индийском штате Карнатака леопард напал на 10-летнего мальчика, который шел вместе с родными к храму. Инцидент случился на тропе, ведущей к святилищу Нагамале. Хищник внезапно выбежал на дорогу, схватил ребенка за шею, утащил его примерно на 50 метров в заросли и растерзал.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

