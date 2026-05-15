Раскрыта личность пострадавшего от нападения львов во Владимире Пострадавшим от нападения львов во Владимире оказался потомственный дрессировщик

Пострадавшим в результате нападения львов во Владимире стал 41-летний потомственный дрессировщик Павел Забелкин, сообщил Telegram-канал «112». Мужчина был доставлен в отделение травматологии, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Очевидцы рассказали, что львы укусили Забелкина за руку. Работники на месте вызвали скорую помощь и до приезда медиков пытались самостоятельно облегчить его состояние, в том числе давали ему воду. Мужчина является участником проекта «Цирковые дивертисменты» и на протяжении многих лет работал в цирковой сфере вместе со своей супругой Жанной.

Ранее сообщалось, что нападение львов на человека в передвижном цирке произошло во Владимире на улице Тракторной. Сначала из-за фургонов раздался громкий рык хищников и крики мужчины. Затем сотрудники цирка схватили палки и побежали к вольерам. Их коллеги в это время вызвали медиков.

