Разъяренные львы атаковали человека во Владимире

Нападение львов на человека произошло в передвижном цирке во Владимире на улице Тракторной, передает Telegram-канал «112». Очевидцы сообщили, что сначала из-за фургонов раздался рык хищников и крики мужчины. Затем работники цирка с палками бросились к вольерам, а их коллеги стали звонить медикам и носить воду.

Спустя время из цирка вывели мужчину с бинтом на предплечье. Прибывшие врачи положили пострадавшего на носилки и доставили в больницу. Кассирша уточнила, что львы лишь оцарапали дрессировщика.

Ранее в индийском штате Карнатака леопард напал на 10-летнего мальчика, шедшего с родными к храму. Инцидент произошел 10 мая на тропе, ведущей к святилищу Нагамале. Зверь неожиданно выскочил на дорогу, вцепился ребенку в шею, оттащил жертву примерно на 50 метров в кусты и там растерзал.

Кроме того, поездка гражданки РФ на Шри-Ланку обернулась серьезными травмами после контакта с диким слоном. Происшествие случилось, когда тук-тук с девушкой заглох прямо на дороге. Пока шофер пытался запустить двигатель, из чащи выступил зверь, привлеченный ароматом продуктов из поклажи путешественницы.