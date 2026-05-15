Трамп пригрозил забрать иранский уран силой

США готовы получить запасы иранского обогащенного урана любыми способами, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон допускает проведение операции на территории Ирана, если Тегеран откажется передать материалы добровольно.
В нужный момент мы либо войдем туда, либо получим его. Думаю, мы, вероятно, его получим. Но если мы его не получим, то мы зайдем, — сказал Трамп.
Президент США также выразил уверенность, что возможная операция не будет представлять сложности для американской стороны. По его словам, иранские вооруженные силы «будут полностью разбиты», и американская сторона не ничем не рискует. У США есть оборудование для извлечения урана, заключил Трамп.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран и Вашингтон отложили обсуждение вопроса иранского обогащенного урана из-за серьезных разногласий. По его словам, стороны сочли тему слишком сложной для текущего этапа переговоров.
До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что Вашингтон не сможет принудительно изъять у Ирана запасы обогащенного урана без согласия Тегерана. Для этого также необходимы мир и детально проработанный совместно с МАГАТЭ план передачи урана, добавил он.