15 мая 2026 в 15:52

«Придется сделать»: Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕАЭС и ЕС

Оверчук: Армении придется сделать выбор между ЕАЭС и ЕС

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Властям Армении придется сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, если они решатся на это, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Он отметил, что Москва считает членство в обоих сообществах одновременно несовместимым.

Мы много раз говорили, что членство в ЕАЭС и ЕС несовместимо. В Армении это тоже очень хорошо понимают. <...> На каком-то этапе придется им сделать такой выбор, если они решат делать такой выбор, — сказал Оверчук.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Еревана и Москвы складываются непростые отношения. По его словам, Запад предпринимает попытки подмять под себя Армению.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян указал, что республика не собирается вступать в спор с Россией. Он добавил, что оппозиция делает все возможное, чтобы спровоцировать обострение и споры между двумя странами.

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин ранее заявил, что ЕС стремится оторвать Армению от России и укрепить собственный контроль над республикой. Он отметил, что для решения своих геополитических задач, заточенных на противостояние с Москвой, Брюссель намерен использовать предстоящие в Армении парламентские выборы.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

