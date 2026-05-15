15 мая 2026 в 15:34

Стало известно, сколько детей госпитализировали в Рязани после атаки ВСУ

Минздрав Рязанской области: четверо детей госпитализированы после атаки ВСУ

Четверо детей госпитализировали в Рязани после атаки ВСУ, сообщил министр здравоохранения региона Александр Пшенников. По его словам, которые передает пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте», здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает.

Четыре ребенка госпитализированы. <...> Завершилась операция одного маленького пациента, — сказал Пшенников.

Ранее министр здравоохранения Рязанской области заявил, что число пострадавших после атаки беспилотников ВСУ на регион в ночь на пятницу, 15 мая, увеличилось до 28. Он подтвердил, что четверо человек погибли.

До этого губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки сбитого украинского БПЛА повредили несколько многоэтажных домов. Пострадавших госпитализировали, местные врачи проводят телемедицинские консультации с коллегами из федеральных центров.

При этом Следственный комитет России квалифицировал как теракт атаку ВСУ на Рязанскую область. Ведомство даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к ударам.

