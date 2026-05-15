Раскрыто число госпитализированных при атаке ВСУ на Рязанскую область

При атаке украинских дронов на Рязанскую область в больницы увезли семь человек, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Уточняется, что четверо госпитализированных — несовершеннолетние, передает РИА Новости.

Госпитализированы семь пострадавших при атаке украинских националистов в Рязани, в их числе четверо детей, — сказал Кузнецов.

По словам чиновника, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Местные врачи проводят телемедицинские консультации с коллегами из федеральных центров, добавил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что удар дронов Вооруженных сил Украины по двум многоэтажным домам в Рязани привел к гибели трех человек. Губернатор региона Павел Малков проинформировал, что 12 человек пострадали, включая детей.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 15 мая над Рязанью раздались мощные взрывы. Канал со ссылкой на очевидцев уточнял, что в одном из районов города наблюдается сильное задымление и пожар.