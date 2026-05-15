15 мая 2026 в 08:19

Раскрыто число госпитализированных при атаке ВСУ на Рязанскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При атаке украинских дронов на Рязанскую область в больницы увезли семь человек, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Уточняется, что четверо госпитализированных — несовершеннолетние, передает РИА Новости.

Госпитализированы семь пострадавших при атаке украинских националистов в Рязани, в их числе четверо детей, — сказал Кузнецов.

По словам чиновника, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Местные врачи проводят телемедицинские консультации с коллегами из федеральных центров, добавил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что удар дронов Вооруженных сил Украины по двум многоэтажным домам в Рязани привел к гибели трех человек. Губернатор региона Павел Малков проинформировал, что 12 человек пострадали, включая детей.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 15 мая над Рязанью раздались мощные взрывы. Канал со ссылкой на очевидцев уточнял, что в одном из районов города наблюдается сильное задымление и пожар.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
