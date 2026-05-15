СК принял важное решение после атаки ВСУ на Рязанскую область СК признал атаку ВСУ на Рязанскую область терактом

Следственный комитет России квалифицировал как теракт атаку ВСУ на Рязанскую область, сообщили в пресс-службе ведомства. СК даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к ударам.

Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ч. 3 ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований на жилые и гражданские объекты Рязанской области, — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, из-за действий украинских военных погибли четыре человека, в том числе один подросток, а пострадали не меньше двенадцати мирных жителей. Кроме того, повреждены две жилые многоэтажки и заводские здания.

Сейчас следователи и криминалисты СК осматривают места происшествий, изымают видео с камер наблюдения и опрашивают свидетелей и пострадавших. Также назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы понять, какой вред здоровью причинен пострадавшим.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки сбитого украинского БПЛА повредили несколько многоэтажных домов. Пострадавших госпитализировали. Местные врачи проводят телемедицинские консультации с коллегами из федеральных центров.